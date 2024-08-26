У ВСУ будуть використовувати новий транспортер BoarTAC на дистанційному керуванні — характеристики машини

Безпілотний багатоцільовий транспортер BoarTAC. Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер BoarTAC вітчизняного виробництва. Колісний безпілотник буде доставляти припаси та провізію на фронті, також машина може евакуйовувати поранених та виконувати розмінування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у понеділок, 26 серпня.

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При проєктуванні транспортера розробники врахували вимоги, що були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників. Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків.

"Апарат вийшов простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах. За ходовими характеристиками має високу прохідність і тяглову силу", — йдеться в повідомленні.

Характеристики транспортера

Універсальний багатоцільовий транспортер керується дистанційно оператором.

Можливості BoarTAC:

може здійснювати доставку боєприпасів та провізії;

здатен виконувати евакуацію поранених;

може застосовуватися для розмінування;

може встановлювати мінні загородження.

Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів, оснащених гранатометами та кулеметами. Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе.

Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою.