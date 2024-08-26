В ВСУ будут использовать новый транспортер BoarTAC на дистанционном управлении — характеристики машины

Почти бесшумный и незаметный — в Минобороны показали новый беспилотный транспортер
Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию универсальный беспилотный многоцелевой транспортер BoarTAC отечественного производства. Колесный беспилотник будет доставлять запасы и провизию на фронте, а также машина может эвакуировать раненых и выполнять разминирование.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник, 26 августа.
Отечественный беспилотник для фронта
При проектировании транспортера разработчики учли требования, сформированные на основе боевого опыта украинских защитников. Наземный роботизированный комплекс имеет низкий силуэт, малошумный и малозаметный и защищенный от шаров и обломков.
"Аппарат получился простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях. По ходовым характеристикам обладает высокой проходимостью и тягловой силой", — говорится в сообщении.
Характеристики транспортера
Универсальный многоцелевой транспортер управляется дистанционно оператором.
Возможности BoarTAC:
- может производить доставку боеприпасов и провизии;
- способен выполнять эвакуацию раненых;
- может применяться для разминирования;
- может устанавливать минные заграждения.
Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей, оснащенных гранатометами и пулеметами. Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе.
Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные преграды. При этом перевозит на себе около 200 кг груза или тянет прицеп с аналогичным весом.
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