В ВСУ будут использовать новый транспортер BoarTAC на дистанционном управлении — характеристики машины

Беспилотный многоцелевой транспортер BoarTAC. Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию универсальный беспилотный многоцелевой транспортер BoarTAC отечественного производства. Колесный беспилотник будет доставлять запасы и провизию на фронте, а также машина может эвакуировать раненых и выполнять разминирование.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в понедельник, 26 августа.

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При проектировании транспортера разработчики учли требования, сформированные на основе боевого опыта украинских защитников. Наземный роботизированный комплекс имеет низкий силуэт, малошумный и малозаметный и защищенный от шаров и обломков.

"Аппарат получился простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях. По ходовым характеристикам обладает высокой проходимостью и тягловой силой", — говорится в сообщении.

Характеристики транспортера

Универсальный многоцелевой транспортер управляется дистанционно оператором.

Возможности BoarTAC:

может производить доставку боеприпасов и провизии;

способен выполнять эвакуацию раненых;

может применяться для разминирования;

может устанавливать минные заграждения.

Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей, оснащенных гранатометами и пулеметами. Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе.

Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные преграды. При этом перевозит на себе около 200 кг груза или тянет прицеп с аналогичным весом.