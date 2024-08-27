Війна в Україні — прикордонники знищили нову порцію російської техніки

Знищений російських БТР. Фото: скриншот з відео

Оператори ударних безпілотників бригади "Помста" майстерно знищили російську військову техніку, вогневі позиції та гармати. Українські прикордонники працювали на Краматорському напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, 27 серпня, та показали відповідне відео.

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Оператори ударних БпЛА бригади "Помста" успішно відпрацювали на Краматорському напрямку. Під час вильотів вони знищили російський бронетранспортер та гармату, а також пошкодили вогневу точку та ще дві гармати.

Для цього українські воїни використали різні типи безпілотників, зокрема, fpv-дрони, "Мавік" і "Вампір".