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У ДПСУ показали, як прикордонники рознесли техніку окупантів на Краматорському напрямку

27 серпня 2024 11:44
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні — прикордонники знищили нову порцію російської техніки
Знищений російських БТР. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Оператори ударних безпілотників бригади "Помста" майстерно знищили російську військову техніку, вогневі позиції та гармати. Українські прикордонники працювали на Краматорському напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, 27 серпня, та показали відповідне відео.  

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Оператори ударних БпЛА бригади "Помста" успішно відпрацювали на Краматорському напрямку. Під час вильотів вони знищили російський бронетранспортер та гармату, а також пошкодили вогневу точку та ще дві гармати. 

Для цього українські воїни використали різні типи безпілотників, зокрема, fpv-дрони, "Мавік" і "Вампір".

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російські війська прикордонники Донецька область військова техніка дрони війна в Україні ДПСУ

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