Война в Украине — пограничники уничтожили новую порцию российской техники

Уничтоженный российский БТР. Фото: скриншот с видео

Операторы ударных беспилотников бригады "Помста" мастерски уничтожили российскую военную технику, огневые позиции и пушки. Украинские пограничники работали на Краматорском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 27 августа, и показали соответствующее видео.

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Операторы ударных БпЛА бригады "Помста" успешно отработали на Краматорском направлении. Во время вылета они уничтожили российский бронетранспортер и пушку, а также повредили огневую точку и еще две пушки.

Для этого украинские воины использовали разные типы беспилотников, в частности fpv-дроны, "Мавик" и "Вампир".