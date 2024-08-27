Война в Украине — пограничники уничтожили новую порцию российской техники

В ГПСУ показали, как пограничники разнесли технику оккупантов на Краматорском направлении
27 августа 2024 11:44
Уничтоженный российский БТР. Фото: скриншот с видео
Операторы ударных беспилотников бригады "Помста" мастерски уничтожили российскую военную технику, огневые позиции и пушки. Украинские пограничники работали на Краматорском направлении.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 27 августа, и показали соответствующее видео.
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Успешная работа пограничников на Краматорском направлении
Операторы ударных БпЛА бригады "Помста" успешно отработали на Краматорском направлении. Во время вылета они уничтожили российский бронетранспортер и пушку, а также повредили огневую точку и еще две пушки.
Для этого украинские воины использовали разные типы беспилотников, в частности fpv-дроны, "Мавик" и "Вампир".
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