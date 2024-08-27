Что происходит на Покровском направлении – ответ Сырского

Главнокомандующему ВСУ Александр Сырский. Фото: скриншот с видео

На Покровском направлении фиксируется сложная ситуация из-за наступления врага. Ежесуточно там происходит более 50 боевых столкновений с россиянами.

Об этом заявил Главнокомандующему ВСУ Александр Сырский во время доклада на форуме Україна 2024. Незалежність.

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По словам Сырского, ситуация на Покровском направлении остается сложной: в день происходит более 50 боеприкосновений.

Там россияне пытаются взять под контроль дорогу Константиновка—Покровск, чтобы нарушить логистическое сообщение Сил обороны.

"Враг продвигается очень дорогой ценой, Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить продвижение", — сказал Главком.

Он рассказал, что каждый день на этом направлении украинские воины ликвидируют около 300 оккупантов. Сейчас ситуация остается под контролем ВСУ, командование делает все возможное для стабилизации ситуации.