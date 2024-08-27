Росія продовжує перекидувати вояків на Курщину, сотні вже в полоні у ЗСУ, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

З початку операції у Курській області Росії Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км. Окрім того, Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч вояків і щодня кількість окупантів там зростає.

Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Форуму керівників державних інституцій у вівторок, 27 серпня.

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"На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв км території — це 100 населених пунктів. Ми також суттєво поповнили обмінний фонд: на сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці ЗС РФ", — розповів Сирський.

Він нагадав, що одним з завдань курської операції було відволікання значних сил росіян з інших напрямків — зокрема, з Покровського і Курахівського. Також Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що операція на Курщині почалась, щоб убезпечити Сумщину і зірвати плани ворога із захоплення цієї території.

"На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців РФ вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає", — сказав головком.

Він наголосив, що росіяни намагаються знімати частини з інших напрямків, але на Покровському напрямку навпаки збільшують свої зусилля.

Наразі росіяни намагаються на Курщині створити кільце навколо сил оборони України і планують там контрнаступальні дії. За словами командувача ЗСУ, подальші дії українських сил на цьому напрямку будуть залежати від розвитку оперативної обстановки.