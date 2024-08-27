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Зеленський заявив, що Україна вперше випробувала балістичну ракету власного виробництва

27 серпня 2024 15:41
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна вперше випробувала балістичну ракету власного виробництва. За його словами, застосування було успішним.

Про це глава держави сказав на пресконференції на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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"Є певні напрацювання України. Думав, що рано про це говорити, але хочеться, щоб була оцінка суспільства наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах. Було позитивне випробування першої балістичної української ракети. Я із цим вітаю оборонно-промисловий комплекс", — сказав український лідер.

Він не розповів деталі, що це за ракета і як проходило випробовування.

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