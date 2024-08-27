Зеленський заявив, що Татаров захищав Київ від кадирівців

Зеленський пояснив заслуги Татарова на початку повномасштабного вторгнення
27 серпня 2024 15:00
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров вбивав "кадирівців" у Києві на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, він це робив разом з очільником Служби безпеки України Василем Малюком.
Про це глава держави сказав на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.
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"Заступник голови ОП Татаров разом із Василем Малюком убивав чеченців у Києві на початку повномасштабного вторгнення", — наголосив Зеленський.
За його словами, про це знають Сполучені Штати Америки.
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