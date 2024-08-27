Зеленский заявил, что Татаров защищал Киев от кадыровцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров убивал "кадыровцев" в Киеве в начале полномасштабного вторжения. По его словам, он это делал вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

Об этом глава государства сказал на панельной дискуссии в рамках форума "Украина-2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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"Заместитель главы ОП Татаров вместе с Василием Малюком убивал чеченцев в Киеве в начале полномасштабного вторжения", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, об этом знают США.