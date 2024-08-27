Зеленский заявил об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна впервые испытала баллистическую ракету собственного производства. По его словам, применение было успешным.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Испытание украинской баллистической ракеты

"Есть определенные наработки Украины. Думал, что рано об этом говорить, но хочется, чтобы была оценка общества наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было положительное испытание первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю оборонно-промышленный комплекс", — сказал украинский лидер.

Он не рассказал детали, что это за ракета и как проходило испытание.