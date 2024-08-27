Зеленский заявил об успешном испытании первой украинской баллистической ракеты

Зеленский заявил, что Украина впервые испытала баллистическую ракету собственного производства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна впервые испытала баллистическую ракету собственного производства. По его словам, применение было успешным.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.
Испытание украинской баллистической ракеты
"Есть определенные наработки Украины. Думал, что рано об этом говорить, но хочется, чтобы была оценка общества наших людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях. Было положительное испытание первой баллистической украинской ракеты. Я с этим поздравляю оборонно-промышленный комплекс", — сказал украинский лидер.
Он не рассказал детали, что это за ракета и как проходило испытание.
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