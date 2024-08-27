Россия продолжает опрокидывать воинов на Курщину, сотни уже в плену в ВСУ, — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

С начала операции в Курской области России Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов или 1294 кв км. Кроме того, Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч воинов и ежедневно количество кафиров там растет.

Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Форума руководителей государственных институций во вторник, 27 августа.

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"На сегодняшний день нами взято под контроль 1294 кв км территории — это 100 населенных пунктов. Мы также существенно пополнили обменный фонд: на сегодняшний день на этом направлении в плен взяты 594 военнослужащих ВС РФ", — рассказал Сырский.

Он напомнил, что одной из задач курской операции было отвлечение значительных сил россиян по другим направлениям — в частности, из Покровского и Кураховского. Также Главнокомандующий ВСУ отметил, что операция в Курщине началась, чтобы обезопасить Сумскую область и сорвать планы врага по захвату этой территории.

"На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих РФ уже перебросили на Курское направление, и эта цифра растет", — сказал главком.

Он подчеркнул, что россияне пытаются снимать части по другим направлениям, но на Покровском направлении наоборот увеличивают свои усилия.

Сейчас россияне пытаются в Курщине создать кольцо вокруг сил обороны Украины и планируют там контрнаступательные действия. По словам командующего ВСУ, дальнейшие действия украинских сил в этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки.