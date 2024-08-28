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Более 180 боестолкновений — в Генштабе назвали направления, на которых оккупанты активно атакуют

28 августа 2024 08:50
Евгения Брюховецкая - редактор
В Генштабе проинформировали о ситуации на направлениях по состоянию на сегодняшний день
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине в среду, 28 августа, длится 917-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения с оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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На Харьковском направлении произошло девять боеприкосновений с врагом вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 25 боев: Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов недалеко от Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении Россия 16 раз атаковала у Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.

На Северском направлении враг четырежды наступал вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении произошло 17 боевых столкновений: защитники отражали штурмовые действия захватчиков недалеко от Григорьевки, Андреевки, Клещеевки и Ивановского.

На Торецком направлении произошло 23 боевых столкновений, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении украинские воины отразили 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки оккупантов вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времивском направлении россияне семь раз наступали в направлении Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного, однако успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Роботиного.

На Приднепровском направлении украинские бойцы отбили две атаки противника.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

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09:44 Бойцы могут не платить проценты по кредитам — как воспользоваться правом

09:44 Россияне атаковали беспилотниками Запорожскую область — три человека погибли, есть раненые

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Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

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