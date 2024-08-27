Росіяни атакували Запорізьку область Шахедами - є жертви та руйнування

Росіяни атакували "Шахедами" Запорізьку область — є жертви та руйнування
27 серпня 2024 07:44
Наслідки обстрілу у Запорізькій області. Фото: REUTERS/Stringer
Російські війська вночі атакували Запорізьку область із застосування "Шахедів". Внаслідок ударів є загиблі та поранені.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 27 серпня.
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Внаслідок російської атаки у Запорізькій області вночі загинули двоє осіб. Також до лікарень направили чотирьох постраждалих.
Від атаки в області зафіксували руйнування будинків та пожежі.
Відомо, що у лікарнях зараз проходять лікування дві жінки віком 30 та 56 років з легкими травмами, 59-річний чоловік у стані середньої тяжкості, а також 86-річна жінка у важкому стані з опіками понад 54% тіла.
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