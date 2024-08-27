Росіяни атакували Запорізьку область Шахедами - є жертви та руйнування

Наслідки обстрілу у Запорізькій області. Фото: REUTERS/Stringer

Російські війська вночі атакували Запорізьку область із застосування "Шахедів". Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 27 серпня.

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Внаслідок російської атаки у Запорізькій області вночі загинули двоє осіб. Також до лікарень направили чотирьох постраждалих.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Від атаки в області зафіксували руйнування будинків та пожежі.

Відомо, що у лікарнях зараз проходять лікування дві жінки віком 30 та 56 років з легкими травмами, 59-річний чоловік у стані середньої тяжкості, а також 86-річна жінка у важкому стані з опіками понад 54% тіла.