Россияне атаковали Запорожскую область Шахедами — есть жертвы и разрушения

Последствия обстрелов в Запорожской области. Фото: REUTERS/Stringer

Российские войска ночью атаковали Запорожскую область с применением "Шахедов". В результате ударов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 27 августа.

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В результате российской атаки в Запорожской области ночью погибли два человека. Также в больницы направили четырех пострадавших.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

От атаки в области зафиксировали разрушение домов и пожар.

Известно, что в больницах сейчас проходят лечение две женщины 30 и 56 лет с легкими травмами, 59-летний мужчина в состоянии средней тяжести, а также 86-летняя женщина в тяжелом состоянии с ожогами более 54% тела.