Россияне атаковали Запорожскую область Шахедами — есть жертвы и разрушения

Россияне атаковали "Шахедами" Запорожскую область — есть жертвы и разрушения
27 августа 2024 07:44
Последствия обстрелов в Запорожской области. Фото: REUTERS/Stringer
Российские войска ночью атаковали Запорожскую область с применением "Шахедов". В результате ударов есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 27 августа.
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В результате российской атаки в Запорожской области ночью погибли два человека. Также в больницы направили четырех пострадавших.
От атаки в области зафиксировали разрушение домов и пожар.
Известно, что в больницах сейчас проходят лечение две женщины 30 и 56 лет с легкими травмами, 59-летний мужчина в состоянии средней тяжести, а также 86-летняя женщина в тяжелом состоянии с ожогами более 54% тела.
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