Війна в Україні — прикордонники та Сили оборони знищили позиції окупантів

Знищення ворожої позиції на Запоріжжі. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники разом із Силами оборони "рознесли" вогневі позиції окупантів на Запорізькому напрямку. В цьому їм допомогли дрони.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у середу, 28 серпня, та показали відповідне відео.

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Знищення вогневих позицій окупантів

"Ворожі вогневі позиції знищили прикордонники разом із Силами оборони на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як дрони українських бійців влучно залітають в ціль та "розносять" ворожі позиції. Після цього на місці ударів спалахують пожежі.