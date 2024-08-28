Війна в Україні — прикордонники та Сили оборони знищили позиції окупантів

У ДПСУ показали, як прикордонники рознесли вогневі позиції окупантів на Запоріжжі
28 серпня 2024 15:44
Знищення ворожої позиції на Запоріжжі. Фото: скриншот з відео
Українські прикордонники разом із Силами оборони "рознесли" вогневі позиції окупантів на Запорізькому напрямку. В цьому їм допомогли дрони.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у середу, 28 серпня, та показали відповідне відео.
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Знищення вогневих позицій окупантів
"Ворожі вогневі позиції знищили прикордонники разом із Силами оборони на Запорізькому напрямку", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як дрони українських бійців влучно залітають в ціль та "розносять" ворожі позиції. Після цього на місці ударів спалахують пожежі.
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