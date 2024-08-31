В Донецкой области россияне обстреляли пожарно-спасательную часть

Последствия атаки на пожарно-спасательную часть. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью российские войска обстреляли Донецкую область. В результате атаки была повреждена пожарно-спасательная часть в городе Покровск.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в субботу, 31 августа.

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В ночь на 31 августа россияне в очередной раз обстреляли город Покровск в Донецкой области.

По данным ГСЧС, во время атаки взрывной волной и обломками были повреждены роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарная автоцистерна.

Последствия атаки в Донецкой области. Фото: ГСЧС

"В результате российского обстрела повреждена пожарно-спасательная часть. К счастью, личный состав не пострадал", — говорится в сообщении.