В Донецкой области россияне обстреляли пожарно-спасательную часть

Удар по Покровску — россияне попали в пожарно-спасательную часть
31 августа 2024 17:02
Последствия атаки на пожарно-спасательную часть. Фото: ГСЧС
Сегодня ночью российские войска обстреляли Донецкую область. В результате атаки была повреждена пожарно-спасательная часть в городе Покровск.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в субботу, 31 августа.
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В ночь на 31 августа россияне в очередной раз обстреляли город Покровск в Донецкой области.
По данным ГСЧС, во время атаки взрывной волной и обломками были повреждены роллеты пожарного депо, окна, потолки в служебных помещениях, оперативный автомобиль и пожарная автоцистерна.
"В результате российского обстрела повреждена пожарно-спасательная часть. К счастью, личный состав не пострадал", — говорится в сообщении.
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