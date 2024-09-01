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Враг перебросил несколько подразделений из Покровского направления в Курскую область, — ISW

1 сентября 2024 07:26
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия передислоцировала некоторые войска из Покровского направления на Курщину
Российские военные. Иллюстративное фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска осуществили передислокацию нескольких подразделений по Покровскому направлению. Их отправили в Курскую область России.

Об этом пишет ISW.

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Так, операция Сил обороны повлекла за собой оперативное давление на российские операции в каждом секторе боевых действий. Поэтому Россия, вероятно, передислоцировала резервные подразделения с Покровского направления на Курщину.

Ранее российские источники заявляли, что была переброшена по меньшей мере рота российской 15-й мотострелковой бригады (2 АК, российского ЦВО). Вместе с тем они были вовлечены в российские наступательные операции на Покровском направлении — они действуют вблизи Покровска с середины августа и по сей день.

А по данным OSINT-организации Evocation.info, Россия также перебросила элементы 1-й "Славянской" мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") с Донецкого направления, а в конце июля и в августе часть этой бригады действовали на Торецком и Покровском направлениях.

Переброшенные подразделения, вероятно, были резервными и их планировали использовать для усиления группировки по этим направлениям.

"Российское военное командование, вероятно, по-прежнему крайне негативно относится к выводу боеспособных подразделений из прифронтовых районов по этим направлениям", — говорится в отчете.

Поэтому передислокация именно этих войск не повлияет на ситуацию на поле боя на Покровском или Торецком направлениях.

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