Украина может проиграть войну из-за наступательной операции в Курской области, — BILD

ВСУ. Фото: УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию в Курской области России. В то же время, ситуация на фронте в Украине остается очень сложной.

Об этом пишет BILD.

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Операция в Курской области

Издание пишет, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, Курская наступательная операция является полным успехом. В настоящее время под контролем ВСУ 100 населенных пунктов, которые составляют около 1300 квадратных километров территории России.

В то же время, российские войска начали быстрее продвигаться в Украине, только в Донецкой области они захватили более 230 квадратных километров.

"В то время как украинская армия смогла взять под контроль только один небольшой российский город Суджа, российская армия вторжения только за август захватила пять украинских городов: Новогродовку, Красногоровку, Дружбу, Пивничное и Нью-Йорк", — говорится в материале.

Также украинцам пришлось эвакуировать жителей стратегически важного города Покровск, поскольку российские войска находятся всего в восьми километрах от него.

"Украина платит высокую цену на Донбассе за свои успехи под Курском", — отметил военный эксперт Нико Ланге.

В издании отметили, что Киев "прореживает" свои лучшие подразделения на востоке, чтобы иметь возможность продвигаться в России.