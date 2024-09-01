За прошедшие сутки на фронте произошло почти 200 боестолкновений — сводка Генштаба

На фронте произошло почти 200 боестолкновений — Генштаб назвал самые горячие направления
В Украине в воскресенье, 1 сентября, длится 921-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 199 боевых столкновений с врагом.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении произошло две российские атаки в районах Липцев и Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты совершили 24 атаки на украинские позиции. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.
На Лиманском направлении войска отразили 18 атак захватчиков в районах девяти разных населенных пунктов и в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направил в направлении Грековки, Твердохлебового и Невского.
На Северском направлении Силы обороны отразили девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Звоновки и Выемки.
На Краматорском направлении наши воины остановили 20 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещеевки, Часового Яра и Калиновки. Вблизи последнего произошло больше половины всех боестолкновений.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку от населенных пунктов Курдюмовка, Нелиповка, Нью-Йорк и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники отбили 52 штурма россиян, больше всего — в районах населенных пунктов Гродовка Новогродовка и Михайловка.
На Кураховском направлении ВСУ отразили вражеские атаки в районах Украинской, Лесовки, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Там оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки — там за сутки произошло 13 штурмовых действий.
На Времевском направлении агрессор 11 раз атаковал украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в направлении Константиновки.
На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения: два неподалеку от Роботиного и два — в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили три атаки, однако не имели успеха.
В Курской области продолжается наступательная операция ВСУ, российские оккупанты безжалостно обстреливают и бомбят свои города и села.
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