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На фронті відбулося майже 200 боєзіткнень — Генштаб назвав найгарячіші напрямки

1 вересня 2024 08:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Минулої доби на фронті відбулося майже 200 боєзіткнень — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у неділю, 1 вересня, триває 921 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 199 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося дві російських атаки в районах Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили 24 атаки на українські позиції. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

На Лиманському напрямку війська відбили 18 атак загарбників в районах дев’яти різних населених пунктів та у Серебрянському лісі. Основні зусилля ворог направив у напрямку Греківки, Твердохлібового і Невського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев’ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Званівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 20 спроб противника прорвати оборону в районах Білої Гори, Іванівського, Андріївки, Кліщіївки Часового Яру та Калинівки. Поблизу останнього відбулася більша половина від усіх боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Курдюмівка, Неліпівка, Нью-Йорк та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмів росіян, найбільше — в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка.

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили ворожі атаки у районах Українська, Лісівки, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Там окупанти 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки — там за добу відбулося 13 штурмових дій.

На Времівському напрямку агресор 11 разів атакував українські позиції в районах Вугледара, Макарівки, Времівки, Водяного та у напрямку Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення: два неподалік Роботиного та два — в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три атаки, однак не мали успіху.

У Курській області триває наступальна операція ЗСУ, російські окупанти безжально обстрілюють і бомбардують свої міста та села.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

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ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт наступ Курська область

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