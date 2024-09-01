Сырский заявил о значительных потерях врага на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ

На фронте в Украине продолжают фиксировать сложнейшую ситуацию. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что несмотря на преимущество врага в количестве людей и оружия, он несет большие потери.

Об этом Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

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"На направлении главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что российские захватчики имеют преимущество в количестве вооружения и людей, но благодаря украинским воинам, оккупанты имеют ощутимые потери.