Сырский заявил о значительных потерях врага на Покровском направлении

Сырский проинформировал о сложной ситуации на Покровском направлении
1 сентября 2024 11:25
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
На фронте в Украине продолжают фиксировать сложнейшую ситуацию. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что несмотря на преимущество врага в количестве людей и оружия, он несет большие потери.
Об этом Сырский сообщил в Telegram в воскресенье, 1 сентября.
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Ситуация на Покровском направлении
"На направлении главного удара врага ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений", — говорится в сообщении.
Несмотря на то, что российские захватчики имеют преимущество в количестве вооружения и людей, но благодаря украинским воинам, оккупанты имеют ощутимые потери.
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