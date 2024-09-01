В Сумской области оккупанты ударили по колонне зерновозов — один человек погиб

Уничтожены зерновозы в Сумской области. Фото: Нацполиция

Вечером 31 августа оккупанты нанесли ракетный удар по территории одной из громад Сумского района. В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, один человек погиб, четверо ранены.

Об этом сообщили в Сумской ОВА в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

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Обстрелы Сумской области — есть жертвы

В результате удара 31 августа по зерновозам, которые были задействованы для сбора и перевозки урожая, один человек погиб и четверо получили ранения.

Как уточнили в полиции, за сутки оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов Сумской области: зафиксировано 236 ударов с разных видов оружия.

Сообщение Сумской ОВА. Фото: скриншот

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, телесные повреждения получили пятеро граждан.

Повреждены 14 частных домов и многоквартирный дом, помещение магазина, 22 автомобиля, здание нерабочей фермы.