На Сумщині окупанти вдарили по колоні зерновозів — одна людина загинула

Знищені зерновози в Сумській області. Фото: Нацполіція

Увечері 31 серпня окупанти завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району. В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, одна людина загинула, четверо поранені.

Про це повідомили в Сумській ОВА у Telegram у неділю, 1 вересня.

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Обстріли Сумської області — є жертви

Внаслідок удару 31 серпня по зерновозах, які були задіяні для збору та перевезення врожаю, одна людина загинула та четверо зазнали поранень.

Як уточнили в поліції, протягом доби окупанти обстріляли 39 населених пунктів Сумської області: зафіксовано 236 ударів з різних видів зброї.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Унаслідок ворожих влучань загинула одна людина, тілесні ушкодження дістали п'ятеро громадян.

Пошкоджено 14 приватних домоволодінь та багатоквартирний будинок, приміщення магазину, 22 автомобілі, будівлю неробочої ферми.