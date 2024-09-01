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Росія вдарила по зерновозах на Сумщині — одна людина загинула, декілька поранених

1 вересня 2024 11:15
Галина Шподарева - редактор
На Сумщині окупанти вдарили по колоні зерновозів — одна людина загинула
Знищені зерновози в Сумській області. Фото: Нацполіція
Галина Шподарева - редактор

Увечері 31 серпня окупанти завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району. В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, одна людина загинула, четверо поранені. 

Про це повідомили в Сумській ОВА у Telegram у неділю, 1 вересня.

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Згоріли внаслідок обстрілу зерновоз на Сумщині. Фото: Нацполіція

Обстріли Сумської області — є жертви

Внаслідок удару 31 серпня по зерновозах, які були задіяні для збору та перевезення врожаю, одна людина загинула та четверо зазнали поранень. 

Як уточнили в поліції, протягом доби окупанти обстріляли 39 населених пунктів Сумської області: зафіксовано 236 ударів з різних видів зброї

Росія вдарила по зерновозах на Сумщині — одна людина загинула, п'ятеро поранені - фото 2
Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Унаслідок ворожих влучань загинула одна людина, тілесні ушкодження дістали п'ятеро громадян.

Пошкоджено 14 приватних домоволодінь та багатоквартирний будинок, приміщення магазину, 22 автомобілі, будівлю неробочої ферми.

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