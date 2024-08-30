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Сумська ОВА повідомила про наявність у повітрі шкідливих газів після удару росіян по місту

30 серпня 2024 13:58
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Сумах у повітрі виявили небезпечні речовини після — влада терміново звернулась до містян
Наслідки російської атаки. Ілюстративне фото: Кордон.Медіа
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Унаслідок російського авіаційного удару по Сумах у місті погіршилась якість повітря та є задимлення. У небі спостерігається чорний дим. 

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) у п'ятницю, 30 серпня.

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Місцева влада повідомляє, що спеціалістами було відібрано проби атмосферного повітря, його перевіряли на вміст хімічних речовин.

"За попередніми результатами виявлено незначене перевищення концентрації діоксиду сірки та діокисду азоту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною цьому став російський удар по промисловій інфраструктурі обласного центру. Внаслідок влучання загорілися приміщення одного з підприємств.

"Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. До цього часу у небі над Сумами спостерігається чорний дим", — кажуть в ОВА.

Там закликали містян закрити вікна та менше перебувати на відкритому повітрі. Це стосується у першу чергу людей, схильних до алергічних реакцій.

Також влада радить максимально обмежити перебування дітей на вулиці, ретельно обробляти речі та продукти, які перебували під час задимлення на відкритій місцевості.

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Повідомлення ОВА у Facebook

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