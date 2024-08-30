В Сумах в воздухе обнаружили опасные вещества после атаки РФ — власти срочно обратились к горожанам

Последствия российской атаки. Иллюстративное фото: Кордон.Медіа

В результате российского авиационного удара по Сумам в городе ухудшилось качество воздуха и есть задымление. В небе наблюдается чёрный дым.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации (ОВА) в пятницу, 30 августа.

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Местные власти сообщают, что специалистами были отобраны пробы атмосферного воздуха, его проверяли на содержание химических веществ.

"По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота ", — говорится в сообщении.

Причиной тому стал российский удар по промышленной инфраструктуре областного центра. В результате попадания загорелись помещения одного из предприятий.

"Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Сейчас в небе над Сумами наблюдается черный дым", — говорят в ОВА.

Там призвали горожан закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе. Это касается в первую очередь людей, склонных к аллергическим реакциям.

Также власти советуют максимально ограничить пребывание детей на улице, тщательно обрабатывать вещи и продукты, находившиеся во время задымления на открытой местности.