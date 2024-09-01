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Оккупанты атаковали Ураганами Курахово — есть погибшие и раненые

1 сентября 2024 17:20
Виктория Козырь - редактор
Обстрел Курахово 1 сентября — какие последствия
Последствия обстрела Курахово Донецкой области 1 сентября. Фото: t.me/VadymFilashkin
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в воскресенье, 1 сентября, атаковали Курахово Донецкой области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

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Оккупанты применили "Ураганы", которые попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города. Армия России убила по меньшей мере трех человек и ранила девять.

Российский обстрел Донецкой области 1 сентября
Последствия обстрела Курахово Донецкой области 1 сентября. Фото: t.me/VadymFilashkin
Атака окупантов на Курахово 1 сентября
Последствия обстрела Курахово Донецкой области 1 сентября. Фото: t.me/VadymFilashkin

На месте атаки работают представители власти, полиция и спасатели.

Последствия обстрела Курахово Донецкой области 1 сентября
Последствия обстрела Курахово Донецкой области 1 сентября. Фото: t.me/VadymFilashkin
Обстрел Донецкой области 1 сентября
Последствия обстрела Курахово Донецкой области 1 сентября. Фото: t.me/VadymFilashkin

"Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем. Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" — добавил Филашкин.

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Пост Филашкина. Фото: скриншот

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Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

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