Обстрел Курахово 1 сентября — какие последствия

Оккупанты атаковали Ураганами Курахово — есть погибшие и раненые
1 сентября 2024 17:20
Последствия обстрела Курахово Донецкой области 1 сентября. Фото: t.me/VadymFilashkin
Российские оккупанты в воскресенье, 1 сентября, атаковали Курахово Донецкой области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.
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Оккупанты применили "Ураганы", которые попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города. Армия России убила по меньшей мере трех человек и ранила девять.
На месте атаки работают представители власти, полиция и спасатели.
"Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем. Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" — добавил Филашкин.
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