В США считают, что дружественный огонь не является причиной падения F-16 в Украине

Самолеты F-16 в Украине. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Два высокопоставленных американских военных заявили, что дружеский огонь, вероятно, не был причиной падения F-16 в Украине. Следователи рассматривают различные версии авиакатастрофы.

Об этом сообщает The New York Times.

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"Потерю пилота невероятно трудно пережить, особенно учитывая то, что он был среди тех, кто боролся за право Украины иметь самолеты F-16", — сказал пилот и бывший офицер ВВС Украины Анатолий Храпчинский.

По его словам, что касается самолетов, то важно понимать, что это война и, к сожалению, потери неизбежны.

"Мы боремся с государством, которое может запустить по Украине более 200 единиц оружия одним ударом, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и боевые беспилотники", — отметил он.

Высокопоставленные чиновники США считают маловероятным, что истребитель F-16 сбили в Украине "дружественным огнем" из комплекса Patriot.

Президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента.

Следователи Украины и США рассматривают другие возможные причины, такие как техническая неисправность или ошибка пилота.