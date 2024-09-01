Ускорение продвижения российских войск к Покровску — отчет британской разведки

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Продвижение российских оккупантов в направлении Покровска Донецкой области ускорилось. Вражеская армия, вероятно, находится в пределах 10 километров от окрестностей города.

Об этом сообщает британская разведка в воскресенье, 1 сентября.

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Продвижение оккупантов в направлении Покровска

По информации разведки Британии, за последнюю неделю захватчики ускорили свое продвижение к Покровску.

"Скорость продвижения, вероятно, замедлится по мере того, как российские сухопутные войска войдут в жилую застройку Покровска", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что город является ключевым логистическим узлом для Донецкой области. Если Покровск захватят, это, вероятно, продлит и изменит существующие украинские линии поставки.

"Это, вероятно, усложнит для Вооруженных сил Украины возможность быстрого пополнения запасов и маневрирования ресурсами на нескольких ключевых опорных пунктах между Часов Яром и Угледаром", — говорится в отчете.

В разведке добавили, что на всех других участках фронта на востоке и юге Украины оперативная интенсивность боевых действий остается низкой без значительных изменений в территориальном контроле.