Ускорение продвижения российских войск к Покровску — отчет британской разведки

Оккупанты ускорили продвижение к Покровску, — Минобороны Британии
Продвижение российских оккупантов в направлении Покровска Донецкой области ускорилось. Вражеская армия, вероятно, находится в пределах 10 километров от окрестностей города.
Об этом сообщает британская разведка в воскресенье, 1 сентября.
Продвижение оккупантов в направлении Покровска
По информации разведки Британии, за последнюю неделю захватчики ускорили свое продвижение к Покровску.
"Скорость продвижения, вероятно, замедлится по мере того, как российские сухопутные войска войдут в жилую застройку Покровска", — говорится в отчете.
Аналитики отмечают, что город является ключевым логистическим узлом для Донецкой области. Если Покровск захватят, это, вероятно, продлит и изменит существующие украинские линии поставки.
"Это, вероятно, усложнит для Вооруженных сил Украины возможность быстрого пополнения запасов и маневрирования ресурсами на нескольких ключевых опорных пунктах между Часов Яром и Угледаром", — говорится в отчете.
В разведке добавили, что на всех других участках фронта на востоке и юге Украины оперативная интенсивность боевых действий остается низкой без значительных изменений в территориальном контроле.
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