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Пьют из луж — британская разведка сообщила о дефиците питьевой воды в армии России

28 августа 2024 09:53
Катерина Османская - Редактор
Британская разведка — россияне в Украине вынуждены пить воду из луж
Российские оккупанты в Украине. Фото: Reuters
Катерина Османская - Редактор

Некоторые российские подразделения, воюющие в Украине, испытывают значительный дефицит питьевой воды. Поэтому они вынуждены пить воду луж, что приводит к росту заболеваний

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

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В отчете отмечается, что в результате российских ударов объекты коммунальной инфраструктуры получили масштабные повреждения. В свою очередь это приводит к обострившимся из-за жаркой погоды перебоям в водоснабжении. Как последствие — российские солдаты в Украине испытали дефицит питьевой воды.

В частности, российских пилотов ограничивают одним литром воды в день. Это лишь четверть минимальной рекомендуемой потребности в воде для работы в   условиях высок   их температур. По данным британской разведки, из-за этого россияне обращались за водой к местным жителям.  

Кроме того, некоторые военные захватнической армии прибегают к питью воды из луж. Они даже начали производить импровизированные средства фильтрации, чтобы использовать грязную воду для своих нужд

"Это с большой вероятностью привело к росту передаваемых через воду заболеваний среди российских солдат. Нехватка воды, приводящая к обезвоживанию и повышенному риску инфицирования, почти наверняка повлияет на моральный дух и оперативную эффективность", — говорится в отчете.

россияне в Украине пьют воду из луж
Отчет британской разведки. Фото: x.com/DefenceHQ

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