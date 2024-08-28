Британская разведка — россияне в Украине вынуждены пить воду из луж

Российские оккупанты в Украине. Фото: Reuters

Некоторые российские подразделения, воюющие в Украине, испытывают значительный дефицит питьевой воды. Поэтому они вынуждены пить воду луж, что приводит к росту заболеваний.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

Читайте также:

Россияне в Украине пьют воду из луж

В отчете отмечается, что в результате российских ударов объекты коммунальной инфраструктуры получили масштабные повреждения. В свою очередь это приводит к обострившимся из-за жаркой погоды перебоям в водоснабжении. Как последствие — российские солдаты в Украине испытали дефицит питьевой воды.

🚱 Russian units running out of water in Ukraine. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4Xzokx5rbH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 27, 2024

В частности, российских пилотов ограничивают одним литром воды в день. Это лишь четверть минимальной рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высок их температур. По данным британской разведки, из-за этого россияне обращались за водой к местным жителям.

Кроме того, некоторые военные захватнической армии прибегают к питью воды из луж. Они даже начали производить импровизированные средства фильтрации, чтобы использовать грязную воду для своих нужд

"Это с большой вероятностью привело к росту передаваемых через воду заболеваний среди российских солдат. Нехватка воды, приводящая к обезвоживанию и повышенному риску инфицирования, почти наверняка повлияет на моральный дух и оперативную эффективность", — говорится в отчете.