Британська розвідка — росіяни в Україні змушені пити воду з калюж

Російські окупанти в Україні. Фото: Reuters

Деякі російські підрозділи, які воюють в Україні, відчувають значний дефіцит питної води. Через це вони змушені пити воду калюж, що призводить до зростання захворювань.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Читайте також:

Росіяни в Україні п'ють воду з калюж

У звіті зазначається, що внаслідок російських ударів об'єкти комунальної інфраструктури зазнали масштабних пошкоджень. Своєю чергою це призводить до перебоїв у водопостачанні, що загострились через спекотну погоду. Як наслідок — російські солдати в Україні зазнали дефіциту питної води.

🚱 Russian units are running out of water in Ukraine. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4Xzokx5rbH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 27, 2024

Зок рема, російських пілотів обмежують одним літром води на день. Це лише чверть мінімальної рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах висок их температур. За даними британської розвідки, через це росіяни зверталися за водою до місцевих жителів.

Крім того, деякі військові загарбницької армії вдаються до пиття води з калюж. Вони навіть почали виготовляти імпровізовані засоби фільтрації, щоб використовувати брудну воду для своїх потреб.

"Це з великою ймовірністю призвело до зростання захворювань, що передаються через воду, серед російських солдатів. Нестача води, що призводить до зневоднення і підвищеного ризику інфікування, майже напевно вплине на моральний дух і оперативну ефективність", — йдеться у звіті.