Прискорення просування російських військ до Покровська — звіт британської розвідки

Окупанти прискорили просування до Покровська, — Міноборони Британії
Просування російських окупантів у напрямку Покровська Донецької області прискорилось. Ворожа армія, ймовірно, перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.
Про це повідомляє британська розвідка у неділю, 1 вересня.
Просування окупантів у напрямку Покровська
За інформацією розвідки Британії, за останній тиждень загарбники прискорили своє просування до Покровська.
"Швидкість просування, ймовірно, сповільниться в міру того, як російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська", — йдеться в звіті.
Аналітики зазначають, що місто є ключовим логістичним вузлом для Донецької області. Якщо Покровськ захоплять — це, ймовірно, подовжить і змінить наявні українські лінії постачання.
"Це, ймовірно, ускладнить для Збройних сил України можливість швидкого поповнення запасів і маневрування ресурсами на кількох ключових опорних пунктах між Часів Яром і Вугледаром", — йдеться в звіті.
У розвідці додали, що на всіх інших ділянках фронту на сході та півдні України оперативна інтенсивність бойових дій залишається низькою, без значних змін у територіальному контролі.
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