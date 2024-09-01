Прискорення просування російських військ до Покровська — звіт британської розвідки

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Просування російських окупантів у напрямку Покровська Донецької області прискорилось. Ворожа армія, ймовірно, перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.

Про це повідомляє британська розвідка у неділю, 1 вересня.

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Просування окупантів у напрямку Покровська

За інформацією розвідки Британії, за останній тиждень загарбники прискорили своє просування до Покровська.

"Швидкість просування, ймовірно, сповільниться в міру того, як російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська", — йдеться в звіті.

Аналітики зазначають, що місто є ключовим логістичним вузлом для Донецької області. Якщо Покровськ захоплять — це, ймовірно, подовжить і змінить наявні українські лінії постачання.

"Це, ймовірно, ускладнить для Збройних сил України можливість швидкого поповнення запасів і маневрування ресурсами на кількох ключових опорних пунктах між Часів Яром і Вугледаром", — йдеться в звіті.

У розвідці додали, що на всіх інших ділянках фронту на сході та півдні України оперативна інтенсивність бойових дій залишається низькою, без значних змін у територіальному контролі.