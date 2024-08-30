Загинув пілот F-16 Олексій Месь

Льотчик Олексій Месь. Фото:Сергій Погребецький/Х

Загинув льотчик Повітряних сил України Олексій Месь, який був одним із найкращих пілотів країни та командиром ескадрильї. Розслідування авіакатастрофи триватиме близько місяця.

Про це повідомив полковник ВПС України, льотчик-випробувач 1-го класу Олександр Лиходід в ефірі КИЇВ24 у п'ятницю, 30 серпня.

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Лиходід заявив, що Месь, відомий під позивним "Мунфіш", був одним із найкращих пілотів України, командиром ескадрильї та першим льотчиком, який перевчився на F-16.

Олексій Месь. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ

За його словами, це окреме питання, чому пілот не катапультувався.

"Тому, так, це був повітряний бій. Він льотчик, я вам скажу, це один із найкращих льотчиків, він перший перевчався на F-16, він командир ескадрильї, він приїхав сюди вже інструктором. Літак — це кусок заліза, пришлють новий. Загубили такого льотчика — це для ПС дуже велика втрата", — сказав полковник ВПС України.

Він додав, що розслідування таких катастроф зазвичай триває близько місяця, протягом якого фахівці аналізують засоби об'єктивного контролю, зокрема плівки та магнітні записи.

"На місці мають залишитися засоби об’єктивного контролю. До таких найчастіше належать плівки, магнітні записи, спеціальні тести. Щоб зробити висновки спеціальною технікою, і все це випливе. Ну, зазвичай, катастрофи такого плану розслідуються місяць", — зазначив Лиходід.

Що відомо про загибель льотчика

Нагадаємо, 29 серпня ОСУВ "Захід" повідомили, що загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Олексій Месь на псевдо "Мунфіш". Там зазначили, що загиблий героїчно провів свій останній бій в небі.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", — йшлося в повідомленні.

У CNN писали, що Олексій Месь загинув у катастрофі винищувача F-16 під час "відбиття найбільшої в історії повітряної атаки" Росії на Україну".