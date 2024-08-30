Погиб пилот F-16 Алексей Месь

Летчик Алексей Месь. Фото: Сергей Погребецкий/Х

Погиб летчик Воздушных сил Украины Алексей Месь, являвшийся одним из лучших пилотов страны и командиром эскадрильи. Расследование авиакатастрофы продлится около месяца.

Об этом сообщил полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходид в эфире КИЕВ24 в пятницу, 30 августа.

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Лиходид заявил, что Месь, известный под позывным "Мунфиш", был одним из лучших пилотов Украины, командиром эскадрильи и первым летчиком, переучившимся на F-16.

Алексей Месь. Фото: Воздушное командование "Запад" ПС ВСУ

По его словам, это отдельный вопрос, почему пилот не катапультировался.

"Поэтому да, это было воздушное сражение. Он летчик, я вам скажу, это один из лучших летчиков, он первый переучился на F-16, он командир эскадрильи, он приехал сюда уже инструктором. Самолет — это кусок железа, пришлют новый. Потеряли такого летчика — это для ПС очень большая потеря", — сказал полковник ВВС Украины.

Он добавил, что расследование таких катастроф обычно занимает около месяца, в течение которого специалисты анализируют средства объективного контроля, в частности пленки и магнитные записи.

"На месте должны остаться средства объективного контроля. К таким чаще всего относятся пленки, магнитные записи, специальные тесты. Чтобы сделать выводы специальной техникой, и все это следует. Ну, как правило, катастрофы такого плана расследуются месяц ", — отметил Лиходед.

Что известно о гибели летчика

Напомним, 29 августа ОСУВ "Запад" сообщили, что погиб летчик Воздушных сил ВСУ Алексей Месь на псевдо "Мунфиш". Там отметили, что погибший героически провел свое последнее сражение в небе.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", — говорилось в сообщении.

В CNN писали, что Алексей Месь погиб в крушении истребителя F-16 во время "отражения крупнейшей в истории воздушной атаки России на Украину".