Николай Олещук отреагировал на заявление Безуглой о гибели пилота F-16 Алексея Меся

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук. Иллюстративное фото: скриншот

Недавно нардеп Марьяна Безугла обвинила руководство Воздушных сил ВСУ в неустроенности, в результате чего был потерян истребитель F-16. Командующий ВС Николай Олещук предупредил политика о последствиях ее слов.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Олещука

По словам командующего, расследование авиакатастрофы сих пор продолжается. К делу даже подключились делегаты из США.

"Уверяю, что уже проводится детальный анализ, идет расследование. Должны тщательно разобраться, что произошло, какие обстоятельства, чья ответственность. И это будет сделано!", — подчеркнул Олещук, и добавил, что из-за цензуры военного времени такая информация не может подаваться мгновенно.

Также он отреагировал на слова Марьяны Безуглой, обвинившей командование ВВС в некомпетентности: командующий заявил, что тут "ей не удастся во всем обвинить армию".

"Придет время, извинитесь перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде! Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные Силы, вы дискредитировали производителей американского оружия! Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды, но бьете все рекорды на российском телевидении! Не помогаете, так хотя бы не мешайте нам воевать!", – пригрозил нардепу Олещук.

Авиакатастрофа F-16 — что известно

Напомним, 26 августа во время авиакатастрофы истребителя F-16 погиб подполковник ВВС Алексей Месь c позывным "Мунфиш". Безуглая заявила, что машина летчика "была сбита дружественным огнем ПВО", и обвинила командование Воздушных сил ВСУ в "культуре лжи".

В ВВС заявили, что Месь во время отражения ракетного удара успел перехватить три крылатых ракеты и один дрон Shahed-136. Похоронили его 29 августа.