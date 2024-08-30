Микола Олещук відреагував на заяву Безуглої про загибель пілота F-16 Олексія Меся

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук. Ілюстративне фотО: скриншот

Нещодавно нардеп Мар'яна Безугла звинуватила керівництво Повітряних сил ЗСУ у незлагодженості, внаслідок чого було втрачено винищувач F-16. Командувач ПС Микола Олещук попередив політикиню про наслідки її слів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Олещук відреагував на слова Безуглої

Скриншот допису Олещука

За словами командувача, розслідування авіатрощі досі продовжується. До справи навіть підключились делегати з США.

"Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено!", — наголосив Олещук, і додав, що через цензуру військового часу така інформація не може подаватися миттєво.

Також він відреагував на слова Мар'яни Безуглої, яка звинуватила командування ПС у некомпетентності: командувач заявив, що у неї "не вдасться в усьому звинуватити армію".

"Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді! Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто і на Повітряні Сили, ви дискредитували виробників американської зброї! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди, та б’єте всі рекорди на російському телебаченні! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати!", — пригрозив нардепці Олещук.

Авіакатастрофа F-16 — що відомо

Нагадаємо, 26 серпня під час авіакатастрофи винищувача F-16, загинув підполковник ЗСУ Олексій Месь на псевдо "Мунфіш". Безугла заявила, що машина льотчика "була збита дружнім вогнем ППО", та звинуватила командування Повітряних сил ЗСУ у "культурі брехні".

У ПС заявили, що Месь під час відбиття ракетного удару встиг перехопити три крилаті ракети та один дрон Shahed-136. Поховали його 29 серпня.