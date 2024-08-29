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Генштаб підтвердив авіатрощу за участі винищувача F-16

29 серпня 2024 19:51
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
В Україні зазнав авіатрощі винищувач F-16
Винищувачі F-16. Фото ілюстративне: Офіс Президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Під час відбиття ракетного удару з боку Росії по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України. Під час заходу на чергову ворожу ціль один з літаків зазнав авіатрощі, пілот загинув. 

Про це повідомляє Генштаб у четвер, 29 серпня.

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В Генштабі ЗСУ повідомили, що під час відбиття ракетного удару з боку російських загарбників по території України, винищувачі F-16 брали участь у її відбитті разом з підрозділами зенітно-ракетних військ.

"В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога", — зазначили у Генштабі. 

Військові повідомили, що під час заходу на наступну ціль з одним з винищувачів було втрачено звʼязок. Через деякий час вдалося з'ясувати, що літак зазнав трощі. Пілот загинув. 

Для зʼясування причин аварії Міністерство оборони України призначило спеціальну комісію, яка працює на місці падіння літака.

авіакатастрофа
Офіційна заява Генштабу про авіатрощу винищувача F-16. Фото: скриншот

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