В Украине потерпел авиатрость истребитель F-16

Истребители F-16. Фото иллюстративное: Офис Президента

При отражении ракетного удара со стороны России по территории Украины вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины. Во время захода на очередную вражескую цель один из самолетов потерпел авиакатастрофу, пилот погиб.

Об этом сообщает Генштаб в четверг, 29 августа.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что во время отражения ракетного удара со стороны российских захватчиков по территории Украины истребители F-16 участвовали в ее отражении вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск.

"В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага", — отметили в Генштабе.

Военные сообщили, что во время захода на следующую цель с одним из истребителей была потеряна связь. Через некоторое время удалось выяснить, что самолет потерпел крушение. Пилот погиб.

Для выяснения причин аварии Министерство обороны Украины назначило специальную комиссию, работающую на месте падения самолета.