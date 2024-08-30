Військовий Мирослав Гай розкритикував слова Безуглої про збиття винищувача F-16 системою Patriot

Військовий пояснив, чому ставить під сумнів слова Безуглої про збиття літака F-16
Винищувачі F-16 мають інтегровану систему розпізнавання "свій-чужий". В зв'язку з цим рано робити висоновок, що літак було збито системою Patriot, яка перебуваэ на озброєнні у Збройних сил України.
Так офіцер ЗСУ Мирослав Гай прокоментував для Новини.LIVE заяву народної депутатки Мар’яни Безуглої, що винищувач було збито внаслідок "дружнього вогню".
Обставини авіатрощі винищувача не відомі
Гай висловив сумніви щодо можливості "дружнього вогню" з боку системи Patriot. Військовий підкреслив, що ці комплекси мають систему розпізнавання "свій-чужий", а також згадав про здатність ракет ЗРК Patriot розпізнавати цілі.
"Я все розумію, на війні усіляке трапляється, проте і західні системи, і радянські системи, вони мають так званий "захист від дурня". І я також вважаю, що західні системи набагато більш досконалі, ніж радянські", — розповів військовий.
Також Гай наголосив, що не вірить заявам нардепки Безуглої. Він закликав громадськість дочекатися результатів офіційного розслідування, перш ніж робити висновки.
"Різні випадки трапляються на війні. Але в цьому контексті я ставлю під сумнів. Давайте дочекаємося офіційних результатів розслідування", — резюмував Гай.
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