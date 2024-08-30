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Військовий пояснив, чому ставить під сумнів слова Безуглої про збиття літака F-16

30 серпня 2024 12:40
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Військовий Мирослав Гай розкритикував слова Безуглої про збиття винищувача F-16 системою Patriot
Винищувач F-16. Фото ілюстративне: CNN
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Винищувачі F-16 мають інтегровану систему розпізнавання "свій-чужий". В зв'язку з цим рано робити висоновок, що літак було збито системою Patriot, яка перебуваэ на озброєнні у Збройних сил України.

Так офіцер ЗСУ Мирослав Гай прокоментував для Новини.LIVE заяву народної депутатки Мар’яни Безуглої, що винищувач було збито внаслідок "дружнього вогню". 

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Гай висловив сумніви щодо можливості "дружнього вогню" з боку системи Patriot. Військовий підкреслив, що ці комплекси мають систему розпізнавання "свій-чужий", а також згадав про здатність ракет ЗРК Patriot розпізнавати цілі

"Я все розумію, на війні усіляке трапляється, проте і західні системи, і радянські системи, вони мають так званий "захист від дурня". І я також вважаю, що західні системи набагато більш досконалі, ніж радянські", — розповів військовий.

Також Гай наголосив, що не вірить заявам нардепки Безуглої. Він закликав громадськість дочекатися результатів офіційного розслідування, перш ніж робити висновки.

"Різні випадки трапляються на війні. Але в цьому контексті я ставлю під сумнів. Давайте дочекаємося офіційних результатів розслідування", — резюмував Гай.

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Мар'яна Безугла Україна війна в Україні F-16 Patriot

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