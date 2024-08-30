Загибель пілота Олексія Меся — Безугла назвала свій сценарій

Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що український пілот Олексій "Мунфіш" Месь загинув через дискоординацію між підрозділами під час російської атаки на Україну 26 серпня. За її словами, літак Олексія збив комплекс Patriot.

Про це Мар'яна Безугла написала у своєму Facebook.

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Версія Безуглої загибелі пілота Меся

"За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія "Мунфіш" Меся був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами", — йдеться у її дописі.

За словами депутатки, у доповідях керівництво зазначило, що льотчик не "впорався з керування". Це трапилось під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня.

"Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний. Генерал Олещук залишається на посаді", — заявила Безугла.

Скриншот допису Мар'яни Безуглої

Що кажуть у Повітряних силах

Як повідомили в ПК"Захід" Повітряних сил ЗСУ, Олексій "Мунфіш" Месь героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня льотчик під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", — йдеться в повідомленні.

Попрощались з "Мунфішем" 29 серпня. На похорон прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги.

Похорони Олексія Меся. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ

Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29: політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.

Прощання з пілотом. Фото: Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ

Наказом Головнокомандувача Збройних сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.