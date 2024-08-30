Гибель пилота Алексея Меся — Безуглая назвала свой сценарий

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Народный депутат Марианна Безугла заявила, что украинский пилот Алексей "Мунфиш" Месь погиб из-за дискоординации между подразделениями во время российской атаки на Украину 26 августа. По ее словам, самолет Алексея сбил комплекс Patriot.

Об этом Марьяна Безугла написала в своем Facebook.

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"По моей информации F-16 украинского пилота Алексея "Мунфиш" Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями", — говорится в ее сообщении.

По словам депутата, в докладах руководство отметило, что летчик не справился с управлением. Это произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа.

"Война есть война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в Командовании Воздушных Сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается на должности", — заявила Безуглая.

Скриншот сообщения Марьяны Безуглой

Что говорят в Воздушных силах

Как сообщили в ВК "Запад" Воздушных сил ВСУ, Алексей "Мунфиш" Месь героически провел свой последний бой в небе. 26 августа летчик во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", — говорится в сообщении.

Простились с "Мунфишем" 29 августа. На похороны пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги.

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Прощание с пилотом. Фото: Воздушное командование "Запад" ПС ВСУ

Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.