Марьяна Безуглая заявила военное командование в сдаче Новогродовки

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны Марианна Безуглая. Фото: https://t.me/marybezuhla

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что военное командование совершило несколько роковых ошибок, которые позволили россиянам зайти в Новогродовку, что на юге от Покровска и Селидово. Она показала фото пустых окопов и рассказала, что на ротацию в горячие точки отправляют неосведомленные подразделения, а в городах не готовились к обороне.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Facebook в среду, 28 августа.

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Марьяна Безуглая заявила, что Новогродовку россияне взяли через несколько дней. Перед городом были фортификации, соединенные в единый комплекс и продолжающиеся в Селидово. Однако она утверждает, что окопы перед Новогродовкой были пусты, а украинских военных вовсе не было в городе. Иногда там замечали подразделения, незнающие в военной ситуации, что, по ее мнению, повторится еще в нескольких городах.

"Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство (напоминаю, по Содолю до сих пор нет ни одного). Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя "ротация". Планируются еще такие. Торецк, Покровск — будут еще", — пишет Безуглая.

Что происходит в Селидово

Нардепка добавила, что в эти сутки в Селидово зашли россияне. Марьяна напоминает, что неделю назад она побывала в окрестностях Селидово в направлении Новогродовки и увидела фортификационные сооружения перед городом. А в самом населенном пункте, по ее словам, ничего не было. Она отметила, что смогла свободно зайти в охраняемые окопы и обратила внимание на отсутствие мин и надлежащей защиты.

"Я зашла в окопы, никто их не охранял, никого в них не было. Я прошла под землей и вышла в поле. За полем уже были русские. Больше никого не было. Я не подорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны — только одиночные насекомые были единственной жизнью в подготовленных фортификациях вокруг Селидово, к которому россияне стремились десять лет. Любой гражданский мог сделать то же самое, что и я", — написала Безуглая.

Пустые окопы. Фото: Марьяна Безуглая

Также чиновница добавила, что в Новогродовке за несколько дней до Курской операции, не было замечено никаких действий со стороны ВСУ по подготовке, а тем временем из Покровска люди все чаще эвакуируются.

"В городе не было никаких признаков подготовки к обороне и наличию наших военных. Через Покровск выезжают. Идет эвакуация. Люди с пожитками, военные. Военные выезжают через Покровск. Последние несколько недель военные непрерывно выезжают через Покровск", — заключила нардеп.

Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот