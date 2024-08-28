Мар'яна Безугла заявила військове командування у здачі Новогродівки

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Мар'яна Безугла. Фото: https://t.me/marybezuhla

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що військове командування зробило кілька фатальних помилок, які дозволили росіянам зайти у Новогродівку, що на півдні від Покровська та у Селидове. Вона показала фото порожніх окопів та розповіла, що на ротацію у гарячі точки відправляють необізнані підрозділи, а в містах не готувалися до оборони.

Про це Мар'яна Безугла написала у Facebook в середу, 28 серпня.

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Мар'яна Безугла заявила, що Новогродівку росіяни взяли за кілька днів. Перед містом були фортифікації, які з'єднані в єдиний комплекс та має продовження в Селидове. Проте, вона стверджує, що окопи перед Новогродівкою були порожні, а українських військових зовсім не було в місті. Інколи там помічали підрозділи, які були необізнані у військовій ситуації, що, на її думку, повториться ще у кількох містах.

"Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись двадцятитисячному місті практично не було української армії. 31-у бригаду перед містом забрали, комбрига, за якого просив колектив, зняли, і завели проти нього кримінальне провадження (нагадую, щодо Содоля досі немає жодного). Натомість сюди відправили необізнаний підрозділ. Це не єдина нещодавня "ротація". Плануються ще такі. Торецьк, Покровськ – будуть ще", — пише Безугла.

Що відбувається в Селидовому

Нардепка додала, що цієї доби у Селидове зайшли росіяни. Мар'яна пригадує, що тиждень тому вона побувала на околицях Селидового в напрямку Новогродівки та побачила фортифікаційні споруди перед містом. А в самому населеному пункті, за її словами, не було нічого. Вона зазначила, що змогла вільно зайти в окопи, які не охоронялися та звернула увагу на відсутність мін та належного захисту.

"Я зайшла в окопи, ніхто їх не охороняв, нікого в них не було. Я пройшла під землею і вийшла в поле. За полем вже були росіяни. Більше нікого не було. Я не підірвалася на мінах, не зустріла бійців територіальної оборони — тільки поодинокі комахи були єдиним життям у підготовлених фортифікаціях навколо Селидового, до якого росіяни прагнули десять років. Любий цивільний міг зробити те ж саме, що і я", — написала Безугла.

Порожні окопи. Фото: Мар'яна Безугла

Також посадовиця додала, що у Новогродівці за кілька днів до Курської операції, не було помічено жодних дій з боку ЗСУ щодо підготовки, а тим часом з Покровська люди все частіше евакуюються.

"У місті не було жодних ознак підготовки до оборони та наявності наших військових. Через Покровськ виїжджають. Іде евакуація. Люди з пожитками, військові. Військові виїжджають через Покровськ. Останні кілька тижнів військові безперервно виїжджають через Покровськ", — завершила допис нардепка.

Пост Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот