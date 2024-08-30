Военный Мирослав Гай раскритиковал слова Безуглой об уничтожении истребителя F-16 системой Patriot

Истребитель F-16. Фото иллюстративное: CNN

Истребители F-16 имеют интегрированную систему распознавания "свой-чужой". В связи с этим рано делать выводы, что самолет был сбит системой Patriot, находящейся на вооружении у Вооруженных сил Украины.

Так офицер ВСУ Мирослав Гай прокомментировал для Новини.LIVE заявление народной депутатки Марьяны Безуглой, что истребитель был сбит в результате "дружеского огня".

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Гай выразил сомнения в возможности "дружественного огня" со стороны системы Patriot. Военный подчеркнул, что эти комплексы имеют систему распознавания "свой-чужой", а также упомянул о способности ракет ЗРК Patriot распознавать цели .

"Я все понимаю, на войне всякое случается, однако и западные системы, и советские системы, они имеют так называемую "защиту от дурака". И я также считаю, что западные системы гораздо более совершенны, чем советские", — рассказал военный.

Также Гай подчеркнул, что не верит заявлениям нардепки Безуглой. Он призвал общественность дождаться результатов официального расследования , прежде чем делать выводы.

"Различные случаи бывают на войне. Но в этом контексте я ставлю под сомнение. Давайте дождемся официальных результатов расследования", — резюмировал Гай.