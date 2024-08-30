Сколько воздушных целей сбили силы ПВО в ночь на 30 августа

Ночная атака на Украину — сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО
В ночь на пятницу, 30 августа, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук в Telegram.
Сколько целей удалось сбить силам ПВО
Олещук отметил, что этой ночью россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска России.
Командующий Воздушными силами добавил, что привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре — локационно потеряны (упали самостоятельно)", — отметил Олещук.
По словам генерала, противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.
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