Сколько воздушных целей сбили силы ПВО в ночь на 30 августа

Работа ПВО во время ночной атаки. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на пятницу, 30 августа, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук в Telegram.

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Олещук отметил, что этой ночью россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска России.

Командующий Воздушными силами добавил, что привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136", четыре — локационно потеряны (упали самостоятельно)", — отметил Олещук.

По словам генерала, противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.