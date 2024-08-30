Скільки повітряних цілей збили сили ППО в ніч проти 30 серпня

Робота ППО під час нічної російської атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на п’ятницю, 30 серпня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками та ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram.

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Олещук зазначив, що цієї ночі росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Росії.

Командувач Повітряних сил додав, що залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА "Shahed-131/136", чотири – локаційно втрачені (упали самостійно)", — наголосив Олещук.

За словами генерала, протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.