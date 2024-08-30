Чому Росія не поспішає повертати Курську область під свій контроль

Російські призовники шикуються перед відправкою на фронт. Фото: REUTERS/Сергій Пивоваров

Захисна операція українських військ у Курській області вплинула на хід війни та продемонструвала слабкість та недалекоглядність Кремля. Росіяни не очікували такого повороту, проте повернути під свою власність території на Курщині теж є нелегким завданням.

Про це йдеться у статті The Hills.

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Як операція в Курській області вплинула на війну

Щойно в медіа з'явились перші повідомлення про просування ЗСУ на Курську область, аналітики прозвали цю операцію "нерозважливою авантюрою", як пише The Hill. Та насправді вплив цієї операції продемонстрував безлад всередині Кремля та відсутність конкретного плану дій. Фокус командування Росії змістився на те, як утримати владу, виходячи з тих умов, які є.

В Росії виникли серйозні проблеми. Зокрема, якщо там захочуть повернути втрачені території у Курській області, то РФ потрібно залучати більше військ. Але командування не може перекидати війська із завойованих позицій в Україні через страх їх втрати. А мобілізація молодих призовників суперечить попередній обіцянці Володимира Путіна, який раніше заявляв, що не відправить їх в Україну

"Президент Володимир Путін, який колись так міцно контролював ситуацію, здається приголомшеним і безцільно блукає нудними засіданнями, якими він колись керував із загрозою та владою. Минули загрози ядерної ескалації, літні канікули в Сибіру без сорочок і дивні виступи проти Заходу. Трансформація характеру може відображати накопичені психологічні наслідки програшу в довгій і безглуздій війні. Але це також пожвавлює наполегливі чутки про те, що людина, яка стоїть на камері, зовсім не президент", — зазначає видання.

В Росії може назріти бунт

Тим часом в Росії вже помітна гостра нестача робочої сили в цивільній економіці і вона посилюватиметься надалі через постійну потребу мобілізації. Це може призвести до розгортання в Росії вуличних протестів.

Перші з таких почалися у регіонах, де проживають здебільшого етнічні меншини Росії. На війні серед лав російських військ найчастіше гинуть представники неслов'янських меншин.