Оборона Покровська — Сирський провів термінову нараду на Донеччині

Олександр Сирський на військовій нараді. Ілюстративне фото: Military Media Center

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський декілька днів поспіль проводить військові наради у Донецькій області. Найскладніша ситуація в районі Покровська.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі у четвер, 29 серпня.

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Головком зазначає, що найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, у районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідовим.

"Бої мають виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях із силами противника, що переважають", — зазначив Сирський.

Зокрема, він відзначив бійців 25-ї ОПДБр, 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша та 150-ї ОМБр. Вони "не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою". Главком додав, що обговорив з комбригами забезпеченість бійців.

"У таких умовах наша головна задача — посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", — написав головком.