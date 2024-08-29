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Військові показали ліквідацію російського прапора з терикона під Покровськом

29 серпня 2024 15:42
Катерина Османська - Редактор
Покровський напрямок — Сили оборони ліквідували прапор РФ на териконі
Збиття російського прапора біля Покровська. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Українські бійці біля села Михайлівка на Покровському напрямку дроном збили з терикона прапор Росії, який поставили туди окупанти. Відомо, що цей терикон знаходиться на підконтрольній ворогу території.

Про це розповів лейтенант Збройних сил України із псевдо "Алекс" у четвер, 29 серпня, та показав відповідне відео. 

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Військовий розповів, що цей терикон знаходиться на підконтрольній противнику території, але це не завадило проникнути туди Силам оборони. 

"Ніякі сили та засоби вони не здатні туди підтягнути через контроль висоти нашими дронами. Сама по собі висота є важливою і головне не допустити обладнання там вогневих позицій ворога", — наголосив "Ахілес". 

Яка ситуація на Покровському напрямку

Аналітики Інституту вивчення війни 28 серпня повідомляли, що на Покровському напрямку російські війська досягли значних тактичних успіхів. Водночас українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від міста.

В ISW вважають, що це свідчить про те, що Росія додатково утримує позиції в центральній частині міста. 

Водночас видання The New York Times у своїй статті зазначила, що президенту Росії Володимиру Путіну важливіший наступ та просування на Донбасі, зокрема на Покровському напрямку, ніж захист від наступальної операції ЗСУ в Курській області. Про це свідчить нестача особового складу російської армії та різні пріоритети для боїв на Курщині та Донбасі.

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