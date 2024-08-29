Війна в Україні — пілоти гелікоптера Мі-24 збили російський дрон

Гелікоптер Мі-24. Ілюстративне фото: wikipedia

Українські пілоти на гелікоптері Мі-24 збили російський ударний дрон типу "Shahed". Це трапилось під час чергової атаки на Україну.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у четвер, 29 серпня.

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"Українські пілоти гелікоптера Мі-24 збивають "мопед"", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як під час польоту українські військові помітили ворожий дрон та відкрили по ньому вогонь. Як результат — повітряна ціль РФ знищена.