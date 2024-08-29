Війна в Україні — пілоти гелікоптера Мі-24 збили російський дрон

Україні пілоти на Мі-24 збили російський "шахед" — ефектне відео
29 серпня 2024 15:10
Гелікоптер Мі-24. Ілюстративне фото: wikipedia
Українські пілоти на гелікоптері Мі-24 збили російський ударний дрон типу "Shahed". Це трапилось під час чергової атаки на Україну.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін у четвер, 29 серпня.
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"Українські пілоти гелікоптера Мі-24 збивають "мопед"", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як під час польоту українські військові помітили ворожий дрон та відкрили по ньому вогонь. Як результат — повітряна ціль РФ знищена.
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