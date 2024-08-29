Война в Украине — пилоты вертолета Ми-24 сбили российский дрон

Вертолет Ми-24. Иллюстративное фото: wikipedia

Украинские пилоты на вертолете Ми-24 сбили российский ударный дрон типа Shahed. Это произошло во время очередной атаки на Украину.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в четверг, 29 августа.

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Сбитие российского "шахеда"

"Украинские пилоты вертолета Ми-24 сбивают "мопед", — говорится в сообщении.

На видео видно, как во время полета украинские военные заметили вражеский дрон и открыли по нему огонь. Как результат — воздушная цель РФ уничтожена.