Война в Украине — пилоты вертолета Ми-24 сбили российский дрон

Украинские пилоты на Ми-24 сбили российский "шахед" — эффектное видео
29 августа 2024 15:10
Вертолет Ми-24. Иллюстративное фото: wikipedia
Украинские пилоты на вертолете Ми-24 сбили российский ударный дрон типа Shahed. Это произошло во время очередной атаки на Украину.
Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в четверг, 29 августа.
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"Украинские пилоты вертолета Ми-24 сбивают "мопед", — говорится в сообщении.
На видео видно, как во время полета украинские военные заметили вражеский дрон и открыли по нему огонь. Как результат — воздушная цель РФ уничтожена.
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